EN DIRECT - Grève contre la réforme des retraites : nouvelle journée de perturbations ce mercredi

"TOUJOURS PLUS DÉTERMINÉS"





Le SNES-FSU se félicite d'une grève "exceptionnelle" toujours plus suivie par les enseignants du second degré. Dans un communiqué, le syndicat majoritaire des lycées et des collèges, estime même que les annonces du ministre de l'Education nationale a "attisé" la colère des personnels, au delà de la réforme des retraites, et assure d'ores et déjà qu’elle sera présente aux prochains grands rendez-vous de la contestation.