EN DIRECT - Réforme des retraites : la grève à la RATP reconduite "au moins jusqu'à mercredi"

OPÉRA DE PARIS





C'était un spectacle inédit: parmi les centaines de milliers de manifestants le 5 décembre se trouvaient des danseurs de l'Opéra de Paris, inquiets de la prochaine disparition de leur régime spécial de retraite. Sur les 154 danseurs du Ballet, "on était 120 à manifester, du corps de ballet aux étoiles", a expliqué à l'AFP Alexandre Carniato, danseur et élu à la Caisse des retraites de l'Opéra.





A 41 ans, il lui reste un an avant de tirer sa révérence, en raison d'une disposition singulière : la retraite à 42 ans. Elle tient compte de la "pénibilité" du métier, avec le risque de blessures et l'interruption prématurée de carrière et du fait que la majorité peut difficilement continuer à danser les grands ballets au-delà de cet âge avec le même niveau d'excellence.





L'Opéra et la Comédie-Française sont les seules institutions culturelles concernées par la réforme du gouvernement. Autrement plus confidentiel que celui de la RATP ou de la SNCF, le régime spécial de l'Opéra est l'un des plus anciens de France, puisqu'il date de 1698, sous Louis XIV.