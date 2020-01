EN DIRECT - Grève dans les transports : le trafic s'améliore à la RATP et la SNCF, consultez les prévisions

ÂGE DE DÉPART

"J'ai toujours dit qu'il faudrait travailler plus longtemps et d'ailleurs, les syndicats aussi, pour certains", a poursuivi Emmanuel Macron, qui justifie ainsi le financement des régimes de retraite. "Vous êtes dans une société où on rentre de plus en plus tard dans la vie active, où on vit de plus en plus tard. Donc, soit on dit qu'il faut baisser le niveau des retraites et c'est notre règle d'or de ne pas y toucher. Soit on augmente les cotisations donc vous impactez la compétitivité ou le pouvoir d'achat. Soit on travaille un peu plus longtemps, parce que l'espérance de vie augmente. Et c'est un débat qu'il y a dans toutes les sociétés. Une partie des syndicats ont acté eux aussi le sujet du travailler plus longtemps. Il leur appartient de le dire. Il y a maintenant un débat sur la modalité."