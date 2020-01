EN DIRECT - Grève à la SNCF : retour à une situation quasi-normale ce lundi, les prévisions

DATI

Rachida Dati, candidate LR à la mairie de Paris, est l'invitée du Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro. "Les actions de violence sont inquiétantes", juge-t-elle. "Je constate que le pays se fracture de plus en plus. Les actions sont de plus en plus violentes et radicales."

Ce qu'il s'est passé à La Rotonde "est extrêmement grave. Chacun à notre place, nous devons apporter des solutions, apaiser le climat"