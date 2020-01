EN DIRECT - Grève dans les transports : "Ca va continuer à être la galère lundi", prévient sur LCI un syndicaliste CGT RATP

LA CGT "PLUS QUE JAMAIS DÉTERMINÉE"





La CGT a réagi au retrait de l'âge-pivot annoncé plus tôt par Edouard Philippe, se disant "plus que jamais déterminée" à obtenir le retrait pur et simple du texte dans son ensemble. Dans un communiqué publié en fin d'après-midi, le syndicat de Philippe Martinez estime en outre que "le gouvernement maintient son projet en l'état".





"L’âge pivot devenu âge d’équilibre reste l’objectif indiscutable du gouvernement", déplore la CGT. "Alors qu’on sait que le débat sur l’âge pivot n’est que de l’enfumage dans le but d’obtenir l’adhésion de certains syndicats (pour ne pas les nommer...) le gouvernement maintient le cap dans ce domaine aussi. En fixant des objectifs d’économie aux « partenaires sociaux », il refait le coup de l’assurance chômage. Au final, c’est le gouvernement qui décidera y compris par ordonnances, comme le stipule le courrier. Le gouvernement confirme donc ce jour que son projet de loi est d’abord budgétaire dans le but de faire de nouvelles économies sur le dos du monde du travail et les générations futures."