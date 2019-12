EN DIRECT - Réforme des retraites : les discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux reprendront le 7 janvier

REPRISE DES NÉGOCIATIONS LE 7 JANVIER





Comme annoncé vendredi dernier lors de la réunion multilatérale avec les partenaires sociaux, le Premier ministre a dévoilé ce lundi soir un "programme de travail permettant d’avancer très rapidement sur les chantiers ouverts" lors de cette rencontre.





Cette concertation reprendra le mardi 7 janvier, autour de la "pénibilité" et de la "gestion des fins de carrière". La réunion sera axée sur quatre objectifs :

• Partager les impacts sur l’évolution des seuils relatifs à la pénibilité

• Renforcer les actions en matière de prévention de la pénibilité

• Construire des dispositifs de reconversion pour les salariés exposés longtemps à la pénibilité

• Construire une stratégie globale pour le maintien dans l’emploi des séniors





Participeront à ces travaux pour le gouvernement : Muriel Pénicaud, Ministre du Travail ; Agnès Buzyn Ministre des Solidarités et de la Santé ; Laurent Pietraszewski, Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé, chargé des retraites et Olivier Dussopt, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Action et des Comptes publics





D'autres réunions plus ciblées -fonctionnaires, enseignants, hôpitaux...- auront lieu les jours suivants avec les ministres concernés.