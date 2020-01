EN DIRECT - Réforme des retraites : des égoutiers en colère jettent leur bleu de travail devant Bercy

COUPURES DE COURANT

A l'Assemblée nationale, Edouard Philippe a dénoncé à son tour les coupures de courant revendiquées par la CGT Energies ces derniers jours. "Vouloir bloquer un certain nombre de sites, ne pas respecter la loi en s'introduisant dans telle ou telle enceinte privée, procéder à des coupures sauvages de courant, tout ça, c'est méconnaître la démocratie et la loi. Tout ça doit être sanctionné, car ce n'est pas acceptable. L'outil de production, il se respecte, le service public, il se respecte, nos concitoyens, ils se respectent. Quand on procède à ces coupures, on met nos citoyens en insécurité et ça n'est pas acceptable".