EN DIRECT - Grève du 17 décembre : quels trains vont circuler ce week-end ?

ELECTRICITE





La CGT de RTE a revendiqué mardi auprès de l'AFP des coupures d'électricité volontaires en Gironde et à Lyon, "liées à la grève" contre la réforme des retraites, et menace le gouvernement de "coupures plus massives".





Ces coupures d'électricité "en Gironde et à Lyon sont bien liées à la grève" et s'inscrivent dans "la bagarre" contre le projet du gouvernement qui doit "prendre ça comme un premier avertissement" car "il s'expose à des coupures plus massives", a déclaré Francis Casanova, délégué syndical central CGT chez RTE, gestionnaire du réseau électrique haute tension. Selon RTE, près de 50.000 foyers ont été privés de courant en Gironde dans la nuit de lundi à mardi, puis 40.000 foyers à Lyon mardi matin.