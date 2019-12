EN DIRECT - Grève à la SNCF : 7,1% de grévistes ce lundi matin pour le 26e jour de mobilisation

CRITIQUE

Le projet de réforme des retraites "propose, dans les faits, le contraire de ce qu'il annonce et s'avère néfaste". C'est le constat que l'économiste et directeur de recherche au CNRS Gaël Giraud tire dans une tribune publiée sur le site du Monde.





Rappelant que l'universalité du régime n'est plus d'actualité pour nombre de professions (LCI vous en parlait ici), l'économiste bat également en brèche l'équilibre financier que permettrait la réforme, en la remettant dans un contexte fort peu porteur (déflation, impact futur du dérèglement écologique, etc.). Equilibre qui est par ailleurs mis en péril par la baisse des sources de financement liée au gel du salaire des fonctionnaires ou la diminution des effectifs du service public, qui grèvent les cotisations sociales.





Il pointe aussi du doigt le caractère inégalitaire du régime en se basant sur les inégalités d'espérance de vie. Selon qu'on soit cadre ou ouvrier (10 ans d'espérance de vie en moyenne), on n'obtiendra donc pas les mêmes droits.





Conjuguée à la réforme de l'assurance-chômage et à la plus faible employabilité des seniors, cette réforme, craint Gaël Giraud, et notamment l'introduction de l'âge-pivot, conduira les seniors à accepter des métiers plus précaires, dont la rémunération les privera d'accès aux retraites par capitalisation, rendues plus nécessaires par la présente réforme.