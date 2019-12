EN DIRECT - Grève du 5 décembre : 245 manifestations déclarées dans toute la France, annonce Christophe Castaner

BERGER





"Depuis 2006 la CFDT porte l'idée de projet universel de retraite" se félicite Laurent Berger. "Mais depuis, le gouvernement a perdu tout le monde (...) et a donné le sentiment que cette réforme est faite pour se payer les régimes spéciaux."

"Il y a des organisations syndicales contre le régime universel de retraite. Aujourd'hui il est faux de dire que le régime de retraite est juste. Les femmes ont 30% de retraite de moins, la pénibilité n'est pas reconnue. Donc il est simple de se demander comment on l'améliore, on le rend plus juste, plus équitable, plus durable. Le programme du Président était de regarder le régime universel. Mais si c'est pour faire en même temps une réforme qui va demander de la sueur et des larmes, de demander plus aux travailleurs, la réponse est non."