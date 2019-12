EN DIRECT - Grève du 5 décembre : 5500 policiers et gendarmes encadreront les manifestations à Paris

BLANQUER





Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer est intervenu sur LCI ce mercredi, à la veille de la grève qui s'annonce très suivie chez les enseignants.

Il a d'abord tenu à réaffirmer que les simulateurs de pensions mis en ligne par les syndicats ces derniers jours étaient mensongers. "C’est totalement faux. Ces simulateurs n’ont aucun fondement, ils simulent des choses qui ne sont pas encore décidées."

Il a rappelé que le gouvernement s'engageait à ce qu'il n'y ait pas de baisses de pensions. "Si nous faisons une réforme c’est parce que nous voulons que dans le futur les pensions ne baissent pas en France. Pour ça il y a trois facteurs : le montant des pensions, des cotisations, et l’âge de départ. Nous ne voulons pas baisser les pensions, nous ne voulons pas augmenter les cotisations, en tout cas pas trop, et la question de l’âge est ce qui se discute."

A propos de l'argument des enseignants rappelant que leurs salaires sont faibles, notamment en début de carrière, et qu'ils seront forcément perdants si leur pension n'est plus calculée sur leurs six derniers mois de salaire, il a répondu : "Nous allons travailler pour que ça n’ait pas de conséquences en matière de baisse des retraites, et que pour y arriver nous allions améliorer les salaires en début de carrière."

Enfin, comme Elisabeth Borne sur LCI ce matin, il a ouvert la porte à quelques concessions. "Le 9 décembre Jean-Paul Delevoye dira les prochaines avancées, précisions, et le Premier ministre s’exprimera quelque jours plus tard, ce qui permettra d’avancer sur la question des générations concernées par la réforme des retraites. On était parti de l’idée de 1963, ça risque d’être un peu plus tard, ce qui signifiera que les générations nées avant ne seront pas concernées, que les autres y entreront progressivement et qu’elles seront aussi concernées par l’amélioration des rémunérations."