EN DIRECT - Réforme des retraites : quelle mobilisation pour la manifestation du 28 décembre à Paris ?

DUPONT-AIGNAN

"Il faut massivement relancer l'emploi localisé pour créer de la richesse et financer le système des retraites. [...] Il y a encore plus de 5 millions de chômeurs en France. Et la réalité, c'est qu'à 55 ans, on est viré de son entreprise. Et tous ces gens, on les retrouve au RSA. Il faut arrêter avec cette réforme scandaleuse, sans compter qu'elle va ouvrir aux fonds de pension les plus hauts salaires, faire perdre 3 milliards de cotisations à la Sécu pour que Black Rock, les copains de monsieur Macron, puisse se servir dans l'épargne des Français. Il y a beaucoup à dire sur les liens entre lui, les fonds de pension et ce gouvernement."