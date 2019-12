EN DIRECT - Grève : l'appel du patron de la SNCF aux cheminots pour une "trêve à Noël"

MATIGNON





Présent à ce soir Nancy, où il animait un débat sur les retraites avec le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, le Premier ministre Édouard Philippe était attendu à Matignon plus tard ce vendredi. Selon nos informations, il doit recevoir dans la soirée les dirigeants de la RATP et de la SNCF. L'idée est de faire le point sur l'état des perturbations dans les transports pour les fêtes de Noël. La ministre des Transports Elisabeth Borne et le secrétaire d'État Jean-Baptiste Djebarri y sont conviés.