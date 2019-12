EN DIRECT - Réforme des retraites : les partenaires sociaux reçus lundi par Agnès Buzyn et Jean-Paul Delevoye

MARTINEZ





"Il faudrait dire 'On a entendu la colère, on remet les compteurs à zéro, on retravaille'. Nous avons le meilleur système de retraite au monde."

Interrogé sur les inégalités du système, notamment envers les femmes et les salariés, le secrétaire général de la CGT répond : "Si on veut une meilleure égalité de retraite entre les femmes et les hommes, il faut les payer autant que les hommes pendant leur carrière, il n'y a pas besoin de changer le système de retraite."

"Il faut retirer ce texte qui va individualiser le système de retraite, accroître la pauvreté dans ce pays, avec des retraités qui sont déjà bien attaqués."