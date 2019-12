EN DIRECT - Retraites : la CGT "réfléchit" à une nouvelle grève jeudi "pour l'ensemble des entreprises"

L'ÉLYSÉE S'EXPLIQUE





Alors que Gilles Le Gendre vient d'annoncer sur LCI que le déjeuner de travail prévu ce midi à l'Elysée a été reporté à demain soir, l'Elysée s'explique. Et banalise ce contre-temps en se justifiant par une forme de "cohérence et rationalisation". "C'est plus rationnel comme ça", nous confie-t-on, "car aujourd'hui une phase de consultation entre les syndicats, Agnès Buzyn et Jean-Paul Delevoye est prévue. "Il y aura ensuite une phase d'échange entre le Premier ministre et Emmanuel Macron."





Un agenda matinal "assez encombré" et un "agenda" du président de la République qui ne cesse d'être"remouliné".