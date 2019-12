EN DIRECT - Grève : forte affluence dans les aéroports et les gares pour ce premier weekend des vacances de Noël

AGE D’ÉQUILIBRE





"L'âge du taux plein doit être l'âge qui correspond à l'équilibre financier global du système, avec un malus avant et un bonus après. Avec cet age d'équilibre, cela va permettre à beaucoup de personnes de partir en retraite beaucoup plus tôt, et non plus à 67 ans comme c'est le cas actuellement. Je défends cet âge d'équilibre car je crois qu'il est juste" a défendu Edouard Philippe avant d'ajouter : "Le gouvernement est radicalement opposé à une baisse des pensions." "Nous proposons individualiser davantage les âges de départ à la retraite. On peut également s'inspirer des mécanismes que les partenaires sociaux eux-mêmes ont choisi lorsqu'il a fallu réformer l'AGIRC-ARCCO"