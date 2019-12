EN DIRECT - Grève RATP, SNCF : une légère amélioration à prévoir vendredi, les prévisions

La ligne A du RER sera également complètement à l'arrêt. Un seul RER B sur trois circulera de 12 heures à 18 heures depuis Massy-Palaiseau et Robinson, et l'interconnexion sera suspendu à la gare du Nord, précise la régie.

Toute la journée sauf entre midi et 14h30 et après 22h

11 : 1 train sur 3 le matin, les stations Place des fêtes, République, Arts et métiers et Belleville fermées.

9 : 1 train sur 2, entre Nation et Mairie de Montreuil ; 1 train sur 4 entre Pont de Sèvres et Franklin Roosevelt

A 5h40 du matin, le trafic routier est perturbé sur l'A3, l'A4 et l'A15, respectivement au niveau d'Aulnay-sous-Bois, de Torcy et d'Argenteuil, en direction de Paris, avec 70 kilomètres de bouchons. Pour rappel, les voies réservées de l'A1, l'A6A, l'A10 et l'A12 sont ce lundi, à partir de 5 heures du matin, uniquement ouvertes aux véhicules partagés par au moins 3 personnes.

"La circulation sera très difficile sur l'ensemble des axes de la région Ile-de-France notamment aux heures de pointe et restera chargée aux heures creuses", prévient Sytadin, qui fait déjà état de plus de 300 km de bouchons à 6h40.

Le gouvernement veut favoriser les solutions alternatives, comme le covoiturage. Depuis 5h ce matin, les véhicules transportant au moins trois personnes, conducteur inclus, peuvent circuler sur les voies réservées, c'est-à-dire celles pour les bus et les taxis, des "grands axes qui arrivent sur Paris". A savoir l'A1, l'A6a, l'A10 et l'A12. La mesure ne s'applique pas à l'intérieur de la capitale.

Contrairement à ce qui était initialement annoncé, la ligne 9 du métro sera ouverte ce matin entre 6h30 et 9h30. Le trafic restera cependant fortement perturbé avec un métro sur trois en circulation. Les stations Place des fêtes, République, Arts et métiers et Belleville resteront quant à elles fermées.

Il y a actuellement plus de 380 kilomètres de bouchon sur les routes d'Ile-de-France, selon le site d'information routière Sytadin. Le trafic est près de quatre fois plus dense qu'en temps normal.

Pas d'améliorations à prévoir ce vendredi 13 décembre sur le réseau RATP. Huit lignes de métro seront toujours fermées, le trafic restera réduit sur les RER A et RER B et 50% des bus seulement circuleront en région parisienne.

Comme le week-end dernier, le trafic RATP sera très fortement perturbé. Près de deux lignes de métro sur trois seront fermées, et parmi celles qui fonctionnent, seules deux, la 1 et la 14 fonctionneront. Il faudra donc se rabattre sur les bus, qui seront à 60% en circulation.

Combien de temps va durer la grève ? Alors que resurgit le souvenir de longues mobilisations contre de précédentes réformes des retraites, l'appel à un mouvement social à partir du 5 décembre, notamment à la RATP et à la SNCF, a été fortement suivi. Et, comme prévu, les syndicats ont reconduit la grève, au moins jusqu’au lundi 9 décembre inclus, et le trafic est resté paralysé vendredi 6 décembre, et ainsi de suite la semaine suivante. On parle désormais de perturbations qui concerneraient également les fêtes de fin d'année.