Grève à la RATP vendredi 13 : 10 lignes de métro à l'arrêt, RER et bus perturbés... les prévisions de trafic

TRAFIC TRÈS PERTURBÉ - La grève à la RATP vendredi 13 septembre 2019 - pour dénoncer la réforme des retraites - s'annonce le plus le plus suivi depuis dix ans. 10 lignes de métro seront totalement arrêtées et les RER A et B seront très perturbés, ainsi que les bus et tramway. Voici les prévisions de trafic ligne par ligne.

Métros à l'arrêt, gares RER fermées, bus au garage... La journée de mobilisation contre la réforme des retraites à la RATP ce ce vendredi 13 septembre 2019 provoquera des perturbations de trafic inédites depuis plus de dix ans. Si vous avez l'intention de circuler ce jour-là dans Paris et en Ile-de-France, prenez vos précautions car la situation s'annonce particulièrement difficile. "La RATP vous invite à limiter au maximum vos déplacements", indique un message diffusé en boucle dans les stations du réseau. Les syndicats annoncent en effet près de 90% de grévistes parmi les personnels roulants.

La RATP vient de publier ses prévisions de trafic pour ce vendredi. La mobilisation des agents contre la réforme des retraites est considérable.

Voici les prévisions :

Métro : trafic extrêmement perturbé • Trafic normal avec risque de saturation sur les lignes : 1 et 14 • Trafic très fortement perturbé avec lignes et stations partiellement ouvertes uniquement en heures de pointe (6h30-9h30 / 17h-20h) : Ligne 4 (1 train sur 3), ligne 7 (1 train sur 3), ligne 8 (1 train sur 3) uniquement entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly-Diderot, ligne 9 ( 1 train sur 4 uniquement entre Pont de Sèvres et Franklin-Roosevelt et entre Nation et Mairie de Montreuil) • Trafic interrompu sur les lignes : 2, 3, 4 bis, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13

RER (zone RATP) : trafic extrêmement perturbé . Les trains circuleront uniquement en heures de pointe (6h30-9h30 / 17h-20h) . Les gares RATP seront fermées en dehors de ces horaires. • RER A : Trafic très fortement perturbé : 1 train sur 3 uniquement en heure de pointe • RER B : Trafic très fortement perturbé : 1 train sur 5 uniquement en heure de pointe. Interconnexion interrompue à Gare du Nord.

Bus & tram : trafic très perturbé • En moyenne 1 tramway sur 2 sur les lignes T 3B et T5 • En moyenne 1 tramway sur 3 en heures de pointe (6h30-9h30 / 17h- 20h) sur les lignes T1, T2, T3a, T6, T7, et T8

• En moyenne 1 bus sur 3 circulera sur l'ensemble du réseau

Sur BFMTV, Sibeth Ndiaye a apporté son soutien aux Franciliens : "Demain matin, j'utilise ma voiture de fonction, comme tous les jours donc je serai de cœur avec les Franciliens qui galèreront dans les couloirs du métro". Les usagers des métros et RER apprécieront.

Sur le RER B, cela sera compliqué.

À la RATP, la mobilisation des grévistes, qui entraînera des perturbations du trafic jamais vues depuis 12 ans, "montre le niveau de mécontentement des agents de la RATP", a relevé Philippe Martinez, sur RTL. Ce régime spécial de retraite "n'est pas un avantage, c'est un droit", qui compense la pénibilité, comme celle du métier de conducteur de métro, a souligné M. Martinez.

La présidente d'Île-de-France Mobilités, autorité organisatrice des transports dans la Région, a annoncé qu'elle ne paierait pas la RATP pour la journée de ce vendredi 13 septembre, si le service minimum n'était pas assuré. Le contrat liant les deux institutions impose un service de 50% du trafic habituel sur l'ensemble du réseau. Grève : Valérie Pécresse menace de ne pas payer la RATP si le service minimum n'est pas assuré

Consciente des perturbations que va engendrer le mouvement de grève de vendredi, la RATP a essayé de rassurer ses usagers en diffusant plusieurs codes de réduction, pour des services tels que Cityscoot et Kapten. Mais là encore, pas sûr qu'il y ait de la place et de la disponibilité pour tout le monde....

De nombreux internautes renomment déjà la RATP "Rentre avec tes pieds".

Une pénurie de Vélib' est à prévoir vendredi.

Vendredi noir à la RATP, métros et RER à l'arrêt : le service minimum en échec ?

10 lignes de métro fermées

Le trafic sera totalement interrompu sur les lignes 2, 3, 3 bis, 5, 6, 7 bis, 10, 11, 12 et 13. Le trafic sera très fortement perturbé, avec lignes et stations partiellement ouvertes uniquement en heures de pointe (6h30-9h30 / 17h-20h) sur les lignes 4 et 7. La ligne 8 fonctionnera uniquement entre Créteil-Pointe du Lac et Reuilly-Diderot. La ligne 9 fonctionnera uniquement entre Pont de Sèvres et Franklin-Roosevelt et entre Nation et Mairie de Montreuil. Les lignes 14 et 1 (automatiques) fonctionneront mais seront vraisemblablement surchargées, annonce la RATP.

RER A et B uniquement aux heures de pointe

Le trafic des RER A et B sera également très perturbés : Les trains circuleront uniquement en heures de pointe (6h30-9h30 / 17h-20h). Les gares RATP seront fermées en dehors de ces horaires. Pendant ces heures de pointe, seul 1 train sur 3 circulera sur le RER A et 1 sur 5 sur le RER B.

BUS et TRAM également partiellement interrompus

En moyenne 1 tramway sur 2 sur les lignes T 3b et 5 En moyenne 1 tramway sur 3 en heures de pointe (6h30-9h30 / 17h- 20h) sur les lignes T1, T2, T 3a, T 6, T7 et T8. En moyenne, 1 bus sur 3 circulera sur l’ensemble du réseau

Il faut s'attendre à un métro toutes les 40 minutes - Laurent Djebali, secrétaire Métro-RER de l'Unsa

"On est proches des 100% de grévistes déclarés en ce qui concerne les conducteurs de métro et RER, on dépasse 60% de grévistes déclarés sur les bus", assure une source syndicale à LCI. "Il n'y aura que deux conducteurs sur certaines lignes. Il faut savoir qu'il y en a 50 ou 60 qui travaillent à l'heure de pointe. Il faut s'attendre à un métro toutes les 40 minutes dans ces conditions. Nous avons alerté la direction sur la sécurité des voyageurs", a d'ores et déjà prévenu Laurent Djebali, cité par Le Parisien. Aucun blocage n'est à prévoir sur le réseau SNCF : les RER C, D et E ainsi que les Transiliens.

Covoiturage et scooters à prix réduits

Face au désagrément considérable de cette journée de grève, la RATP annonce une "dispositif partenarial inédit". - Cityscoot : la RATP finance 30 minutes gratuites* à ses clients qui utiliseront les scooters électriques en libre-service, avec le code promo RATP-1. - Klaxit, startup de covoiturage domicile-travail, et la RATP assurent la gratuité des voyages aux passagers quelle que soit la distance (départ et arrivée en Ile-de-France). Pour les conducteurs, la rémunération minimum garantie est de 4€*.

La rédaction de LCI