EN DIRECT - Retraites : après l'intrusion au siège de la CFDT, la CGT fait savoir qu'elle "ne cautionne pas ce type d'action"

MARTINEZ





Au micro de LCI, en attendant le départ de la manifestation parisienne, le leader de la CGT Philippe Martinez a déclaré : "La grève est toujours là, présente. On parle beaucoup de la grève dans les ports, c’est une nouvelle profession qui a amplifié le mouvement et il y a aujourd’hui comme les dernières journées d’action beaucoup de professions qui sont en grève donc le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’a pas convaincu que sa réforme est juste et simple."

François Hommeril, président confédéral CFE-CGC, a lui estimé que "dans le privé, l’opinion est majoritairement contre ce projet, parce que les gens partagent notre analyse". Selon lui, "le système unique par point est sous-financé" et son "seul objectif est de raccrocher les pensions à un budget de l’Etat, et donc de les faire diminuer à moyen et à long terme."