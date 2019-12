EN DIRECT - Grève, jour 2 : près de 350 km de bouchons en Île-de-France, "exceptionnel pour cette heure-ci"

POINT RÉGIONS - 450 000 MANIFESTANTS DANS 50 VILLES





"Plus de 450.000 personnes ont manifesté dans une cinquantaine de villes en France contre la réforme des retraites", selon les comptages transmis par la police ou les préfectures à l'AFP, qui n'incluent pas le cortège parisien.





Les estimations détaillées du nombre de manifestants dans les grandes métropoles sont encore en cours, notamment du à la grande divergence entre les chiffres des syndicats et ceux de la police. A Marseille par exemple, la CGT annonce 150.000 manifestants, soit six fois plus que l'estimation de 25.000 personne donnée par la préfecture. Idem à Nice, avec 9 à 10.000 personnes selon la CGT, 4.500 manifestants selon la préfecture.





Les chiffres de la police sont néanmoins élevés : ils dénombrent ainsi 33.000 personnes à Toulouse, 20.000 à Lyon, à Montpellier et à Bordeaux. Egalement 19.000 personnes à Nantes, 15.000 à Clermont-Ferrand, 13.000 à Lille et Rouen. Au moins 10.000 à Tours, Rennes, Brest, Saint-Etienne, Bayonne et Pau, et au moins 9.000 à Strasbourg, Perpignan, Limoges, Saint-Nazaire ou Caen.