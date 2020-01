EN DIRECT - Retraites : Mélenchon exhorte le patron de la SNCF d'"étaler les retenues sur salaire" des grévistes

GRÈVE À LA RATP





La RATP vient de communiquer ses prévisions de circulation pour la journée de lundi dans le métro, le RER et les trams. Le trafic sera normal sur huit lignes de métro (1, 2, 3 bis, 7 bis, 9, 10, 11 et 14), de même que sur le RER A et l'ensemble des lignes de tram.





Trois lignes (6, 7 et 8) connaîtront, elles, un trafic quasi normal, avec 4 métros sur 5 en moyenne, tout comme les lignes de bus et le RER B (4 trains sur 5 en heures de pointe, 3 trains sur 4 en heures creuses).





Le trafic sera en revanche toujours perturbé sur les cinq autres lignes, qui ne fonctionneront qu'en journée : la 3, la 4 et la 5 avec 2 métros sur 3, la 12 avec 3 trains sur 4, et enfin la 13 avec 1 métro sur 3 de 5h30 à 11h30 et 1 métro sur 4 de 14h à 23h30.