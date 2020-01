EN DIRECT - Retraites : nouvelle journée d'actions, la réforme présentée en Conseil des ministres

JOURNÉE CRUCIALE





Alors que la réforme des retraites doit être présentée en Conseil des ministres ce vendredi matin, ses opposants sont à nouveau appelés à descendre dans la rue pour une 7e journée nationale de grèves et de manifestations. Au 51e jour du mouvement entamé le 5 décembre, l'intersyndicale (CGT, FO, CFE-CGC, Solidaires, FSU et organisations de jeunesse) espère "une mobilisation maximale" et prévoit de "poursuivre et amplifier les actions". Ces organisations se retrouveront d'ailleurs dès 8h au siège parisien de Solidaires "pour décider ensemble des suites". La CFE-CGC a, elle, déjà indiqué son souhaut de "faire une pause".