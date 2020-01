EN DIRECT - Réforme des retraites : le début d’une semaine qui s'annonce décisive

INQUIÉTUDE





"10 millions de voyageurs, cela se respecte, les négociations auraient dû redémarrer depuis longtemps", a estimé ce dimanche, sur franceinfo, Michel Quidort, président de la Fédération européenne des voyageurs, alors que la grève dans les transports, SNCF et RATP, entre dans son deuxième mois, une durée inégalée qui dépasse le précédent record établi en 1986-87.





Selon lui, les responsabilités sont partagées entre grévistes et gouvernement : "Il y a des blocages qui ne sont pas supportables du point de vue des usagers, notamment le blocage des dépôts de bus ou de trams (…) Et puis du côté gouvernemental, on a entendu le président de la République, le 31 décembre, demander au gouvernement de se mettre au travail le plus vite possible. Or, à notre connaissance, il ne se passe rien et il faut que la négociation reprenne le plus vite possible."