EN DIRECT - Grève SNCF et RATP : "Il est bon de savoir faire trêve", réagit Emmanuel Macron

VILLANI





Le député Cédric Villani, candidat LREM dissident à la mairie de Paris, a jugé vendredi qu'il ne fallait "pas s'arc-bouter sur l'âge-pivot" dans les négociations sur la réforme des retraites, en estimant qu'il fallait "écouter la CFDT".



Disant soutenir "le principe" de la réforme voulue par l'exécutif - un système "universel, plus juste et plus lisible" -, il a aussi considéré qu'"il faut toujours négocier le plus vite possible, et je ne pense pas qu'il faille s'arc-bouter sur l'âge-pivot", a-t-il ajouté sur RMC et BFMTV. Il a en effet souligné que ce paramètre n'apparaissait "pas dans le projet" du candidat Emmanuel Macron en 2017.