EN DIRECT - Grève SNCF, RATP, Air France… le point sur les perturbations et les prévisions de trafic

Le trafic restera très perturbé ce week-end sur tout le réseau national, annonce la SNCF. On notera seulement une légère amélioration sur les TGV : 1 train sur 6 en moyenne au lieu de 1 train sur 10 lors des deux premiers jours de grève.

SNCF : LES PRÉVISIONS DU WEEK-END DES 7 ET 8 DÉCEMBRE

- 9 : un train toutes les quatre minutes, entre Nation et Mairie de Montreuil

- 8 : un train toutes les cinq minutes, entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly-Diderot

- 3 : un train toutes les cinq minutes, uniquement entre Pont de Levallois et Havre-Caumartin

Lignes fortement perturbées, en service entre 13h et 18h

- 1 et 14 (elles sont automatiques)

Encore incomplètes, les prévisions annoncent de grandes difficultés pour le dimanche 8 décembre. Rendez-vous samedi 7 décembre à 17h pour un point plus complet, notamment en ce qui concerne les lignes de métro qui ne sont pas automatiques.

Paris : trafic RATP "extrêmement" réduit samedi et dimanche, "très perturbé" lundi

Combien de temps va durer la grève ? Alors que resurgit le souvenir de longues mobilisations contre de précédentes réformes des retraites, l'appel à un mouvement social à partir du 5 décembre, notamment à la RATP et à la SNCF, a été fortement suivi. Et, comme prévu, les syndicats ont reconduit la grève, au moins jusqu’au lundi 9 décembre inclus, et le trafic est resté paralysé vendredi 6 décembre.

Les usagers doivent donc s’attendre à de fortes perturbations concernant les trains, ainsi que les transports en commun en Ile-de-France. Pour le week-end des 7 et 8 décembre, les prévisions de la SNCF font ainsi état de 10 à 15% du trafic assuré, dont 1 TGV sur 6.