EN DIRECT - En Île-de-France, "des voies d'autoroutes réservées aux bus et taxis seront ouvertes au covoiturage" ce lundi

CULTURE

Théâtres et musées étaient pour partie fermés, ce samedi, et cela devrait se prolonger ce week-end. L'opéra de Paris a ainsi annoncé l'annulation de "Lear, Le Prince Igor et Bastien et Bastienne", ce samedi, tandis que la Comédie-Française en faisait de même pour "La Puce à l'oreille", qui devait être jouée à 20h30 ce samedi et à 14h ce dimanche.





Côté musées, le Louvre a prévenu que plusieurs salles serraient "exceptionnellement fermées", tandis que le musée d'Orsay a fermé une heure plus tôt que d'habitude.