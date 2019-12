EN DIRECT - Martinez : "Nous tiendrons jusqu'au retrait" de la réforme des retraites

IDF : LA SNCF DEMANDE D’ÉVITER LES TRAINS DE BANLIEUE LUNDI





La SNCF a appelé vendredi soir les Franciliens à éviter les trains de banlieue lundi 9 décembre, au cinquième jour de la grève des transports, car l'affluence attendue pourrait rendre les gares dangereuses.





"On se dit que lundi, il y aura plus d'affluence qu'aujourd'hui", a expliqué le directeur général de SNCF Transilien, Alain Krakovitch, sur Twitter et auprès de l'AFP. "Comme lundi le nombre de trains qui circuleront sera à peu près équivalent à celui d'aujourd'hui - peut-être un petit peu plus mais pas beaucoup plus - on pense que si on ne communique pas de façon très puissante à nos clients qu'il ne faut pas venir en gare, on risque d'avoir un problème de sécurité", a-t-il ajouté.





S'il "est encore trop tôt pour des prévisions de trafic détaillées", qui ne seront communiquées que dimanche après-midi, la SNCF dit prévoir pour lundi au maximum 4 trains par heure sur certaines lignes de RER contre 20 habituellement. "Nous recommandons aux voyageurs qui le peuvent d'annuler ou de reporter leurs déplacements", a insisté Alain Krakovitch.