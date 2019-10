EN DIRECT - Mouvement social à la SNCF : le trafic régional perturbé, pagaille à la Gare du Nord

TER ET RER TRÈS PERTURBÉ





Le trafic ferroviaire est"fortement perturbé" ce vendredi matin sur le réseau TER et plusieurs lignes d'Île-de-France, dont les RER B et D, de nombreux conducteurs et contrôleurs ayant fait valoir leur droit de retrait après un accident survenu mercredi.





La circulation des trains régionaux était particulièrement affectée en Provence-Alpes-Côte d'Azur (tous les TER suspendus), Bretagne (un sur deux), Occitanie ou dans le Grand Est, a précisé la SNCF.





En région parisienne, la circulation des RER B et D était très fortement perturbée, avec interruption de l'interconnexion, de même que celle des Transilien J et R.