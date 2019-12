EN DIRECT - Grève : les transports encore perturbés pour le réveillon de Noël

En ce jour de réveillon, six lignes de métro sont encore totalement fermées dans la capitale, tandis que les autres – à l’exception de la 1 et de la 14, automatisées- fonctionneront a minima, aussi bien dans le nombre de stations desservies que dans les heures d'ouverture. A la SNCF, seulement deux TGV sur cinq circulent et seulement un Transilien sur cinq. Le service sera également allégé dès la fin de l’après-midi. Il sera donc probablement difficile pour les Franciliens de rejoindre le lieu de leur réveillon.

Il n’y a donc pas de trêve de Noël dans les transports. La grève contre la réforme des retraites se poursuit, mardi 24 décembre à la RATP et la SNCF (et cela sera encore le cas mercredi).

Attention si vous devez emprunter un Transilien à partir de demain, lundi. "Le mardi 24 décembre, les lignes s’arrêteront progressivement de circuler à partir de 18h00. La circulation reprendra mercredi dans l’après-midi sur la majorité des lignes. Cependant, certaines lignes ou tronçons resteront fermés jusqu’au jeudi 26 décembre dans la matinée", prévient la SNCF. Les horaires des trains circulant les mardi 24 et mercredi 25 décembre seront disponibles dès le lundi 23 décembre à 17h00, sur le site transilien.com et sur l’Assistant SNCF.

Le projet de réforme des retraites est "plus de gauche que de droite", a assuré dimanche le patron des députés LREM Gilles Le Gendre qui compte sur les négociations entre gouvernement et syndicats réformistes pour sortir de la grève dans un "délai raisonnable".

Edouard Louis, Annie Ernaux, Toni Negri, Yvan le Bolloc'h, Shirley et Dino ou encore Jean-Marie Bigard... Une quarantaine d'écrivains, comédiens ou encore universitaires appellent à "soutenir financièrement", via diverses cagnottes, les cheminots en grève contre la réforme des retraites.

S'appuyant sur le soutien global de la population à la grève, - "on n'a jamais eu un soutien aussi franc", se réjouissait un syndicaliste Sud Rail sur LCI - les syndicats de transport les plus déterminés veulent poursuivre la grève.

Ce sont des actions locales, comme la CGT Energie en fait régulièrement depuis le début de la grève pour protester contre le projet de suppression de son régime de retraite. Samedi, deux matchs de rugby, à Lyon et à Agen, ont été plongés dans le noir. Des coupures locales, isolées, et revendiquées par la CGT, mais qui ont suscité l'ire de la ministre en charge du dossier, Elisabeth Borne.

Sans grande surprise, la popularité d'Emmanuel Macron et Edouard Philippe restent à un niveau comparable aux précédentes vagues de sondage. L'étude d'Odoxa, réalisée pour France Inter , indique que le chef de l'Etat est perçu comme un bon président par 33% des sondés. Celui du gouvernement est jugé bon premier ministre par 35% des personnes interrogées. Ce score, porté essentiellement par les sympathisants La République en marche (92% et 88%), correspond peu ou prou au socle électoral du président, qui le soutient quelles que soient ses réformes.

La ligne 1, l'une des deux lignes automatiques du métro parisien, les seules qui fonctionnent normalement pendant la grève, "a été interrompue à 11h56 entre Châtelet et Nation en raison de la présence massive de manifestants à Gare de Lyon", a indiqué à l'AFP une porte-parole de la RATP sans plus de détails. L'interruption du trafic a duré 20 minutes.

Le calendrier et le programme de concertation sur les retraites promis hier dans le JDD par Laurent Pietraszewski pour aujourd’hui seront communiqués "entre ce soir et demain matin", selon l'entourage du premier ministre à LCI.

Participeront à ces travaux pour le gouvernement : Muriel Pénicaud, Ministre du Travail ; Agnès Buzyn Ministre des Solidarités et de la Santé ; Laurent Pietraszewski, Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé, chargé des retraites et Olivier Dussopt, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Action et des Comptes publics

Stewards, hôtesses et pilotes ont déposé un préavis de grève à partir du 3 janvier prochain, soit une des dates-clé du retour de vacances. Ils entendent conserver leur régime de retraite, et notamment l'autonomie de leur caisse de retraite complémentaire autonome et autofinancée, craignant qu'en l'état, leurs pensions baissent en moyenne de "40%" et que leur temps de travail s'allonge, rapporte le Quotidien du tourisme .

Faisant son retour sur France Inter, Jean-Luc Mélenchon a accusé le gouvernement de vouloir mettre en place "un système particulier par génération". Et assuré que la France "a les moyens" de faire mieux avec la retraite. De son point de vue, cela passe par un minimum contributif à 1000 euros et une retraite à 60 ans avec 40 annuités.

Sur le plan de la concertation, les partenaires sociaux seront reçus le 7 janvier par plusieurs membres du gouvernement sur les questions de pénibilité et de gestion de fin de carrière Les ministres du Travail et de la Santé, Muriel Pénicaud et Agnès Buzyn, ainsi que les secrétaires d'Etat chargés des Retraites et de l'Action et des Comptes Publics, Laurent Pietraszewski et Gérald Darmanin, débuteront ces nouvelles discussions. Une date qui ne doit pas grand chose au hasard, puisqu'elle a lieu deux jours avant la nouvelle journée de mobilisation à laquelle appelle notamment la CGT, le 9 janvier.