EUROPÉENNES





Marc Doyer, ancien militant de La République en marche, a décidé de retirer sa candidature sur la liste des Gilets jaunes pour les élections européennes. "Je ne veux pas nuire au reste de la liste", explique-t-il au JDD ce lundi 28 janvier. Présenté comme un ancien "membre du bureau départemental de LaREM" dans l'Oise, l'homme était apparu avec un gilet jaune et un tee-shirt de soutien à Emmanuel Macron. "Je passe pour un infiltré d'En marche sur cette liste, alors que je suis moi-même déçu par Macron. On n'a pas compris ma démarche. Je ne suis pas venu sur cette liste pour me faire un salaire. Donc je pars, on ne pourra plus me rapprocher d'être là pour attendre quelque chose."