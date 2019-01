EELV

Dans un entretien au Figaro, la tête de liste EELV aux Européennes Yannick Jadot dénonce une "instrumentalisation" du rejet d'Emmanuel Macron par le RN et par LFI. "Je pense qu'à rêver le grand soir, Jean-Luc Mélenchon et son mouvement se sont lancés avec Marine Le Pen dans une course à la récupération que je trouve malsaine. Ils instrumentalisent le mouvement pour servir leur dégagisme, quitte à fermer les yeux sur les dérives racistes, antisémites, homophobes ou fascisantes".

Le député européen affirme toutefois n'avoir "jamais comparé LFI et le RN. Il y a dans le Rassemblement national une dimension de xénophobie et de repli que l'on ne trouve pas chez Jean-Luc Mélenchon." Le candidat en appelle à "l'intelligence collective" pour mettre fin au "face-à-face violent" entre Emmanuel Macron et les Gilets jaunes.