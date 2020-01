EN DIRECT - L'Unsa RATP annonce qu'il suspend la grève à partir de lundi sur une majorité des lignes de métro

COULISSES





"Quelqu'un de la sécurité est descendu en courant dans les escaliers de la corbeille vers le parterre. Quinze personnes se sont levées. On a vu qu'il y avait Emmanuel et Brigitte Macron", raconte à LCI une employée du théâtre des Bouffes du Nord. "Après ils sont partis en courant. Au bout de dix minutes, Emmanuel Macron est revenu seul, sans Brigitte, et est resté jusqu'à la fin du spectacle et a applaudi."