QUE RETENIR DE CE DEBAT ?

- Un début de mea culpa sur les emplois aidés, dont 3/4 ont été supprimés depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Cela a posé "un vrai problème pour beaucoup d'associations et de villes", a reconnu le chef de l'Etat, estimant qu'il faut "des compensations". Mais à ses yeux, ce "super produit pour réduire le chômage" était souvent "un mécanisme de subvention déguisée". Emmanuel Macron se dit plus favorable à des "emplois francs associatifs".

- Pas de remise en cause de la loi SRU. Interrogé par des maires qui souhaitent des aménagements à la loi imposant des seuils de logements sociaux, Emmanuel Macron estime qu'un assouplissement donnerait le sentiment "de lâcher" les maires qui font le plus d'efforts.

- Le droit de vote des étrangers, c'est non. Emmanuel Macron reste opposé à la mise en oeuvre d'un droit de vote pour les étrangers, jugeant que "le vrai sujet, c'est l'accès à la citoyenneté. Quand on vit en France depuis des années, on obtient la nationalité française, on vote".

- Des moyens pour les JO. "On n'est pas au rendez-vous de l'ambition", a déploré le chef de l'Etat à propos des JO 2024. "Il est clair que la région, et tout particulièrement la Seine-Saint-Denis, la plus impactée par les grands équipements, n'a pas le juste retour, donc c'est un point que l'on va retravailler"