EN DIRECT - La sortie de Macron au théâtre perturbée par des manifestants anti-réforme des retraites

MANIFESTATION ANTI-MACRON DEVANT UN THÉÂTRE PARISIEN





Plusieurs dizaines de manifestants se sont réunis devant le théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Dans ce théâtre, se jouait une pièce à laquelle assistait le couple Macron et au cours de laquelle, des contestataires ont tenté de s'introduire dans le théâtre, sans y parvenir, selon une source policière à LCI.





Une témoin raconte ceci à LCI : "Quelqu'un de la sécurité est descendu dans les escaliers de la corbeille en direction du parterre. Là, une quinzaine de personnes se sont levées et on a vu qu'il y avait Emmanuel et Brigitte Macron. Ils sont partis en courant. Au bout de dix minutes, Emmanuel Macron est revenu dans les Bouffes du Nord, seul. Et il est resté jusqu'à la fin du spectacle. Ensuite, il y a eu des 'petites perturbations' devant le théâtre."