Le site du grand débat a été mis en ligne mardi 15 janvier, en fin de journée. On y trouve la lettre aux Français du président, des "kits méthodologiques" à destination des participants et des organisateurs, et des ouvertures vers les 4 thèmes abordés : transition écologique, fiscalité et dépenses publiques, démocratie et citoyenneté, organisation des services publics, chacun d'entre eux contenant un questionnaire. Un calendrier est également présenté.





>> le site internet du Grand débat