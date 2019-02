MANIF

"Nous ne déclarerons plus les manifestations parisiennes". C'est la décision prise par le Collectif Gilets jaunes et partagée en début de journée par Jérôme Rodrigues, un des portes-voix, blessé à l’œil fin janvier par un probable tir de LBD. Dénonçant les "ordres d'un gouvernement de plus en plus répressif", un "nombre de blessés [qui] ne cesse d'augmenter", les organisateurs expliquent avoir fait ce choix pour ne plus "engager [leur] responsabilité morale et [se] rendre complices d'envoyer les Gilets jaunes se faire mutiler".