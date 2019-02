TISSIER VS DROUET





"On n'a pas la même philosophie et la même stratégie", a estimé ce samedi au sujet d'Eric Drouet, Sophie Tissier, Gilet jaune et intermittente du spectacle, qui fait partie de ceux qui ont déclaré la manifestation parisienne de ce jour.





Et de s'expliquer : "Eric (Drouet) pense qu'il faut rester complètement dans la non-organisation et l'improvisation et qu'on parte un peu en manif' sauvage partout dans Paris. C'est une stratégie qui a fonctionné au début parce que c'était un peu un effet de surprise, mais nous on est nombreux à penser qu'il faut au contraire s'auto-organiser de façon collective, horizontale, transparente, et surtout rester dans le cadre de la loi pour permettre une désescalade de la violence."