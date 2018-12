MINISTERE DE L'INTERIEUR





Interrogé par Quotidien, ce vendredi, Christophe Castaner est revenu sur les arrestations de Mantes-la-Jolie. "Les images doivent être replacées dans un contexte". Il a rappelé le contexte de la ville depuis quelques jours et les violences qui ont secoué la cité. "Des actes ont été commis par des jeunes gens qui ne sont pas forcément des jeunes gens et des lycées. Nous avons connu une violence automatique., a indiqué le ministre de l'Intérieur. "Des individus ont rejoints des lycéens. Ils étaient déterminer à affronter la police", a précisé C. Castaner.





"Certaines étaient cagoulées et sont venus au contact des citoyens", dit-il. "Cela correspond à une procédure classique avant la fouille. Je mesure la force des images (...) nous devons être exemplaires, nous, nos forces de l'ordre. Toute la procédure sera faite sous contrôle de la justice. Je souhaite que toute la transparence soit faite et les enquêtes seront rendues publiques. Aucun lycée n'a été blessé", a indiqué le patron de la place Beauvau qui a notifié que 151 personnes ont été interpellées et 145 demeurent toujours en garde à vue.