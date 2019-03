GRAND DÉBAT

Selon l'AFP, qui dévoile l'information, la conférence des présidentes et présidents de l'Assemblée nationale a acté que cette déclaration gouvernementale interviendrait après que les députés auront débattu, une semaine plus tôt, des thèmes de la grande consultation : transition écologique, puis fiscalité et dépenses publiques le 2 avril, démocratie- citoyenneté puis organisation de l'Etat et des services publics.





Le même débat aura lieu, à une date encore indéterminée, devant le Sénat. Dans les deux chambres, chaque groupe parlementaire pourra s'exprimer et poser une à deux questions au gouvernement. Les députés non-inscrits auront également droit à une question.