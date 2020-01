EN DIRECT - Macron condamne l'intrusion au siège de la CFDT : "Ces violences sont une honte"

RÉACTION DE L’ÉLYSÉE





"Je condamne avec la plus grande fermeté ce qu'il s'est passé cet après-midi", a déclaré Emmanuel Macron à LCI. "Ces violences sont une honte pour notre démocratie et sont inacceptables", poursuit le Président de la République. "Je veux dire toute ma solidarité avec cette confédération syndicale (...) La justice passera, je l’espère, le plus vite possible", souhaite Emmanuel Macron.