LEVAVASSEUR

"Il est hors de question de remettre en cause le mariage pour tous, la PMA. Nous ne voulons pas non plus qu'on nous propose de voter contre la fermeture d'une gare dont nous avons besoin. On nous parle de transition écologique, nous ne sommes pas des gens obtus et bêtes qui cassons du flic. Nous sommes des êtres humains, allez voir les gens !"