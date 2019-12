EN DIRECT - Comment sortir de la grève ? Semaine cruciale pour le conflit social autour des retraites

TRANSPORTS PUBLICS





Petit rappel sur les prévisions de trafic dans les transports pour ce lundi 16 décembre.





La SNCF :

- 1 TGV sur 3

- 1 Transilien sur 4

- 4 TER sur 10

- met surtout en garde pour mardi





La RATP :

- prévoit un trafic toujours "très perturbé"

- trafic normal sur les lignes de métro 1 et 14 et sur les lignes de tram 5 et 7

- 8 lignes de métro fermées

- seulement la moitié des bus circuleront