EN DIRECT - Manifestation contre les violences policières : 15.000 personnes rassemblées à Paris, selon la préfecture

REACTION POLITIQUE

Dans ce contexte compliqué, l'exécutif, surpris par ce mouvement et son ampleur, a souhaité adresser la question du racisme et de la violence parmi les forces de l'ordre. Une question soulevée d'abord par la mort de George Floyd, mais aussi certaines révélations sur des actes et propos racistes échangés dans des groupes de conversation privés de policiers. Un groupe Facebook et un autre groupe WhatsApp voyaient notamment des membres des forces de l'ordre y tenir des propos faisant écho au suprématisme blanc, valant à leurs auteurs des poursuites pour "incitation à la haine " et "injures à caractère racial".





Lundi 8 juin, Christophe Castaner a tenu un point presse dans lequel il a rappelé son intransigeance pour les auteurs de propos ou d'actes racistes. Quand à la question corollaire de la violence, il a également interdit la technique d'intervention de "la clé d'étranglement", au grand dam des forces de l'ordre.