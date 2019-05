EN DIRECT - 1er-Mai : entre 164.500 et 310.000 manifestants ont défilé, 380 interpellations

CASTANER

Devant l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Christophe Castaner a commenté la journée du 1er mai : "Un grand nombre de forces de l'ordre ont été blessées. 164.500 personnes ont manifesté aujourd'hui avec des revendications légitimes. [...] Ce qu'on a vu ici est contraire à l'esprit du 1er-Mai : des gens ont attaqué un hôpital, des infirmières ont du préserver le service de réanimation, des forces de l'ordre sont intervenues."





"Un commissariat a été attaqué, on a recensé très tôt des gens ce matin qui ont cassé, brûlé et qui ont volé aux organisations syndicales leur fête."





"Avec le préfet de police, nous avions décidé d'un plan d'intervention immédiate : dès le début des constitutions des groupes de blacks blocs, on est immédiatement intervenu, et ça a marché. On a constaté qu'il y en avait plusieurs centaines. S'il n'y avait pas eu tant de contrôles préventifs, notamment 3777 à l'écart de Paris, plus de 15.000 dans Paris, y compris hors des manifestations, nous n'aurions pas pu dissuader certains de venir dans la manifestation, de se vêtir en black blocs et de casser".





"Il y a eu peu de casses, mais des blessés."





"Quelques milliers de personnes prétendent aujourd'hui empêcher le fonctionnement de la démocratie, et je souhaitais remercier les femmes et les hommes qui sont mobilisés depuis trop longtemps."





"Je regrette que la journée du 1er-Mai ait été empêchée par quelques uns mais je souhaite remercier ceux qui ont permis que le défilé syndicale se déroule dans les meilleures conditions".