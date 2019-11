EN DIRECT - Marches contre les violences faites aux femmes : 150.000 manifestants dans toute la France selon #NousToutes

Une marche pour marquer les esprits et mobiliser toutes les parties prenantes. Ce samedi 23 novembre, le collectif "Nous Toutes" organise une marche pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes dans la société. Un défilé qui s'inscrit dans un contexte extrêmement tendu : dans l'attente des conclusions du Grenelle sur les violences faites aux femmes et alors même que le décompte macabre des féminicides ne cesse d'augmenter.

A Paris, le cortège est parti de la place de l'Opéra à 14h, pour rallier la place de la Nation. En régions, une trentaine de marches sont également prévues dans des villes comme Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Marseille et Lille. Depuis le début de l'année 2019, au moins 116 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Sur toute l'année 2018, le chiffre avait atteint 121 femmes victimes, selon le ministère de l'Intérieur.

Suivez dans le live ci-dessous les dernières informations sur cette mobilisation dans toute la France ce samedi. Si vous ne parvenez pas à voir ce live, cliquez ici.