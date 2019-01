MÉDIAS





Le fossé semble se grandir entre certains "gilets jaunes" et des médias. Dernier exemple en date ? Dans un communiqué diffusé dimanche soir, la société des journalistes de BFMTV a évoqué des incidents à Rouen, où une équipe de la chaîne a "essuyé des coups", et à Paris, où une journaliste a été "légèrement blessée à la jambe, suite à un jet de pétard". "Depuis le début du mouvement (...), on ne compte plus les violences et les menaces de morts, menaces de viols... que nos confrères et consoeurs subissent sur le terrain", dénonce la SDJ.