EN DIRECT - Droit de retrait : la SNCF annonce un trafic normal demain sur Ouigo, TGV et Transilien

LES DERNIERES PREVISIONS DE TRAFIC





- OUIGO : tous les trains Ouigo, hormis deux départs (15h15 Paris-Bordeaux puis 17h41 Marseille-Paris), sont annulés samedi, premier jour des vacances scolaires de la Toussaint, selon la SNCF. Les voyageurs seront remboursés d'ici mercredi 23 octobre, assure la compagnie. Les prévisions de dimanche doivent être connues à 17h. Voici le formulaire de contact pour demander le report d'un voyage prévu samedi.





- TGV : le trafic est légèrement perturbé pour les TGV dans la région Sud-Est et Atlantique-Ouest, avec 9 trains sur 10. Le trafic est en revanche normal dans le Nord et l'Est.





- INTERCITES : le trafic est "très perturbé". Aucun train de nuit ne circulera. Quatre circulations sont prévues sur l'axe Paris-Limoges-Toulouse, et deux circulations sur l'axe Paris-Clermont-Ferrand.





- TRANSILIEN : sur le réseau d'Ile-de-France, la SNCF annonce un "trafic très perturbé" sur les lignes B, D, H et R. Le trafic est en principe "normal" sur les lignes A (perturbations toutefois sur l'axe La Défense-Cergy et Poissy), C, E, J, K, L, N, U, P et T11. Pour autant, des perturbations étaient constatées dans la matinée à la gare de Paris-Saint-Lazare.





- TER : le réseau régional est être encore "très perturbé", avec un moyenne un train sur deux et "des disparités importantes selon les régions". En Paca, la circulation devait reprendre "progressivement" dans le courant de la journée.





- Selon la SNCF, "les échanges et remboursements sont possibles sans frais pour les billets TGV, OUIGO et Intercités".