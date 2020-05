EN DIRECT - Quelle stratégie pour Renault ? Les réponses de son patron Jean-Dominique Senard, à 12h dans le Grand Jury sur LCI

MANIFESTATION





Sur LCI, le maire UDI de Maubeuge présent dans le cortège a appelé le président de la République à sauver l'usine et son territoire. "Monsieur le président de la République, vous êtes venus ici il y a moins de deux ans, vous avez salué les entreprises, vous avez promis aux territoires que vous alliez les aider. Il est le moment de tenir votre parole et de vraiment soutenir ce territoire. (…) On a besoin de vous et vous devez aujourd’hui nous soutenir dans ce combat", a déclaré Arnaud Decagny.

"Aujourd’hui le site directement c’est 2100 emplois, c’est près de 10.000 emplois autour, dans un bassin de vie de 220.000 habitants. Ce serait une catastrophe sociale, une catastrophe économique, et un tsunami d’aménagement sur notre territoire", a-t-il ajouté. "On est déterminé à sauver MCA. Non, l’assemblage n’ira pas vers un autre site, non MCA va vivre."