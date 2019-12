EN DIRECT - Réforme des retraites : 32,8% de grévistes à la SNCF ce mardi matin

JUSQU'A QUAND ?





Un peu d'espoir dans le chaos : dans une interview au "Point", Laurent Escure, le secrétaire général du syndicat Unsa, le 1er à la RATP et le deuxième à la SNCF, explique comment, à son sens, il est possible de sortir du conflit : "On n'est pas loin, mais il faut que les agents soient convaincus (...) J'espère que cela va aboutir mercredi ou jeudi, au plus tard."