EN DIRECT - Réforme des retraites : 400 km de bouchons en Ile-de-France, le trafic des bus au ralenti

POLICIERS





Les trois principaux syndicats de gardiens de la paix Alliance et Unsa-Police, rejoints par Unité-SGP, ont promis lundi de durcir leurs actions si le gouvernement n'apportait pas des garanties pour la défense du régime spécifique de retraite des policiers.

"La mobilisation continue, elle doit s'accentuer jusqu'au black out complet et illimité dans la durée à partir du 11 décembre tant que nous ne serons pas entendus", est-il écrit dans un tract diffusé aux médias et co-signé pour la première fois par les trois plus importants syndicats de gardiens de la paix.

"Dès mercredi, nous allons amplifier les blocages des commissariats, accentuer la grève du zèle dans les aéroports en renforçant les contrôles. Les CRS pourraient se mettre en arrêt maladie" prévient Philippe Capon, secrétaire général de l'Unsa-Police.